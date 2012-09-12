Медведев против дальнейшего содержания Pussy Riot в тюрьме

Участницы Pussy Riot достаточно наказаны тюрьмой; продление заключения непродуктивно - хватило бы условного наказания. Такое мнение высказал Дмитрий Медведев в Пензе на встрече с активом "Единой России".

"Продление содержания в условиях тюрьмы применительно к этому случаю, мне кажется непродуктивным. Здесь вполне, на мой взгляд, было был достаточно условного наказания с учетом уже того времени, которое было ими проведено в условиях тюремного заключения", - сказал Медведев , сообщает РИА Новости.



"Если говорить об эмоциональной стороне, а я на эту тему не говорил. Откровенно говоря, меня, извините, ну выражусь, может быть, не вполне парламентским образом, меня тошнит и от того, что они сделали, и от их внешнего облика, и от той истерики, которая сопровождает все, что произошло. Мне просто противно об этом говорить. Вот это мое личное отношение", - сказал Медведев.



Премьер высказал мнение, что тюремное заключение - это очень строгая, страшная ответственность.

"С моей точки зрения, вот той кары, которую они уже понесли, того содержания в условиях тюрьмы на протяжении довольно значительного периода времени, вполне достаточно для того, чтобы они призадумались о том, что произошло в их жизни по их глупости или по каким-то другим причинам", - сказал Медведев.



