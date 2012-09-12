В Крыму уменьшилось число тех, кто хочет жить в России

Впервые за 21 год независимости количество крымчан, которые хотят видеть полуостров автономией в составе Украины, составило 40% и превысило количество тех, кто желает видеть его российской автономной единицей (38%).

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией Research & Branding Group по заказу Представительства программы развития ООН в Крыму, сообщает "АН-Крым", со ссылкой на BBC Украина.

«Первая половина текущего года стала переломной в восприятии населением Крыма политико-правового статуса полуострова, - говорится в итогах исследования. - Так, по сравнению с июнем 2011 года, удельный вес сторонников автономного статуса Крыма в составе РФ уменьшился на 15% (до 38%) в пользу сторонников крымской автономии в составе Украины, численность которых выросла на 14% (до 40%)».

При этом вдвое - до 13% - увеличилась доля опрошенных, которые считают оптимальным нынешний статус полуострова и на 7% - до 27% - тех, кто выступает за расширение прав автономии в составе Украины.

Авторы исследования говорят, что тенденция снижения числа сторонников автономного статуса Крыма в составе России началась с конца 2011 года.

При этом число сторонников независимости Крыма осталась стабильной - 9,9%.

Опрос проходил в мае-июне 2012 года. В нем приняли участие 1200 человек старше 18 лет из разных районов Крыма.