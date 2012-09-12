Потребление спиртных напитков в РФ снизится до 10 л в год

Благодаря принимаемым государством мерам по борьбе с алкоголизацией населения потребление спиртных напитков в РФ к 2020 году может снизиться до 10 литров чистого спирта в год на человека.

Так считает главный специалист Министерства здравоохранения РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов.

По его словам, в настоящее время потребление алкоголя составляет в среднем 13,5-14 л на человека в год. При этом в России пьют в основном крепкие напитки - 60%., в отличие, например, от Запада – 20%. С. Бойцов подчеркнул, что необходимо менять эту структуру в сторону снижения потребления крепкого алкоголя.



Также он сообщил, что сейчас курят примерно 39% россиян. Ожидается, что к 2020 г. в соответствии с рекомендацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) численность курильщиков снизится до 25-30%. С. Бойцов отметил, что достижение такого результата ожидается в том числе после вступления в силу "антитабачного" законопроекта. Он также пояснил, что рекомендации ВОЗ относятся к 2025 г., однако, учитывая сильную распространенность курения в РФ, к указанным результатам планируется прийти раньше, сообщает РБК.



Также он считает, что помимо борьбы с курением и потреблением алкоголя стоит обратить внимание на низкую физическую активность населения. По его словам, в России необходимо создавать условия для здорового образа жизни, необходимо расширять сеть центров здоровья, которых в настоящее время в стране насчитывается 1 на 200 тыс. человек.



