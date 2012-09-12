Протодиакон Андрей Кураев о Березовском и Pussy Riot

Протодиакон Андрей Кураев после того, как в программе "Специальный корреспондент" на телеканале "Россия" назвали заказчика выступления панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя, обвинил автора Аркадия Мамонтова в журналистских методах "эпохи холодной войны".

В своем ЖЖ богослов, профессор Московской духовной академии написал: "Первая же фраза Аркадия Мамонтова была ложью - "в 2012 году начались ГОНЕНИЯ на Русскую Православную церковь". Ну да, именно ГОСУДАРСТВЕННЫЙ канал плачет о гонениях на Церковь. Очччень убедительно...

И тут же еще ложь: монтаж слов адвоката ПР "мы проведем акцию в поддержку" - и кадров со спиливанием креста в Киеве...", отметил священнослужитель, намекая на использование авторами ассоциативного монтажа.

"Потом много раз про объявленную войну... и гвоздики в сознание: "все те, кто были в балаклавах, были уничтожены",.. "изгнать из общества"... Школа ненависти населения...", - пишет Кураев.

"Я не за пусек или березовского. Но зачем врать? Зачем разнуздание вполне животных инстинктов выдавать за норму христианства? Зачем умножать грех?" - вопрошает Кураев.

Священнослужитель также сообщил, что у него появилась информация об Алексее Вешняке, которые рассказал о причастности Березовского к деятельности скандальной группы.

"Мне написали, что он учился в ГИТИсе на театроведческом фак-те. Родители его были артистами в театре им. Маяковского. А в 1991 году он якобы гантелью до смерти забил своих спящих родителей. Отсидел и стал околоправославным бизнесменом.

Не хочется в это верить. Но если уж ты называешься лидером общественной организации - изволь быть прозрачным. Иначе твоя непрозрачность заставляет предполагать, что тебе есть что скрывать, и в твоем шкафу таки есть скелеты", - поделился Кураев.