Рогозин: Россия по экономической мощи значительно уступает США

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, разбираясь в промахах в космической отрасли, понял, что Россия по экономической мощи значительно уступает США.

Блогеры в Интернете во всю обсуждают сообщения заместителя председателя правительства о том, что Россия может приступить к осуществлению проекта строительства космических баз на Луне. Рогозин дал свой ответ на вопрос: "Возможен ли выход космической отрасли из глубокого кризиса?".

Всегда россияне считали - мы живем в космической державе. У нас был первый спутник, первый космонавт. Рогозин в интервью "Российской газете напомнил, что за последние полтора года семь аварий. "Если серьезно разбираться во всей этой истории, понятно, что качество производимой продукции не причина, а следствие, фурункул, который вскакивает, но лечить надо не фурункул, а те причины, которые привели к его появлению", - пояснил вице-премьер, отвечающий в правительстве на ОПК.

Рогозин напомнил, что в космической отрасли несколько крупных концернов, заводов, предприятий, которые параллельно производят схожую продукцию. Но космическая промышленность загружена всего на пятьдесят процентов, а контроль качества оказался недостаточным.

"Отрасль сегодня оказалась переразмерена. Наша страна по экономической мощи значительно уступает США", - признал Дмитрий Рогозин.

Вице-премьер сообщил, что планируется делать для поднятия космической отрасли. "Главная задача сейчас одна - Россия должна наконец сформулировать, что она хочет от космоса, определить свои стратегические цели", - сказал он.

"И уже под эти сверхзадачи должна формироваться экономика, холдинги, субхолдинги, многое другое", - пояснил Рогозин.