Авиакомпания, чей самолет упал на Камчатке, замечена в 17 нарушениях

У ФГУ "Петропавловск - Камчатское авиационное предприятие", чей самолет Ан-28 аварийно приземлился на Камчатке в среду, Ространснадзор с 2011 года выявил семнадцать нарушений.

"За период с 2011 по 12 сентября 2012 года Ространснадзором было выполнено 38 контрольно-надзорных мероприятий в ФГУ "Петропавловск - Камчатское авиационное предприятие" в том числе четыре внеплановые проверки соблюдения требований воздушного законодательства и 34 проверки воздушных судов на перроне ("рамповые проверки"). По результатам проверок выявлено 17 нарушений требований законодательства Российской Федерации о гражданской авиации, по которым выписано 10 инспекторских предписаний", - говорится в сообщении надзорной инстанции.