В среду зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил журналистам, что КПРФ не будет участвовать в акции "Марш миллионов", который состоится 15 сентября. По его словам, ни Геннадий Зюганов, ни другие руководители партии не придут на акцию.

Владимир Кашин пояснил: "Мы радикально расходимся в требованиях с участвующими в этой акции представителями радикально-демократической оппозиции. Мы не имеем и не хотим иметь ничего общего с инициаторами этого марша", передают интернет-СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что коммунисты намерены принять участие в "Марше миллионов" и пройти отдельной колонной. Об этом заявил СМИ член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин.