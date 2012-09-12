Медики настаивают - Илье Резнику необходимо провести срочную операцию

В среду утром 74-летний Илья Резник попал в один из московских военных госпиталей с гипертоническим кризом. По мнению медиков, мэтру необходимо провести срочную операцию и поставить кардиостимулятор.

Поэту-песеннику стало плохо с сердцем после выпуска ток-шоу "Пусть говорят", посвященного его личной жизни. Илья Резник не присутствовал на съемках передачи, поскольку не хотел стать посмешищем. Но когда ему пообещали, что скандала не будет и все будет достойно и уважительно, только тогда он отдал все материалы из личного архива редакторам программы.

Однако на передаче обсуждались его взаимоотношения с бывшими женами и недавний развод со второй женой, которая рассказывала пикантные подробности. После звонков знакомых "доброжелателей", рассказавших поэту о передаче, он слег с сердечным приступом, передают интернет-СМИ.