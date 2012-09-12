В Иваново снесли памятник героям Великой Отечественной войны, установленный на площади 40-летия Победы. Власти намерены вместо него поставить памятник Георгию Победоносцу, заявил секретарь по протестной работе Ивановского обкома КПРФ Александр Байков.



По его словам, "было принято решение, что на площади Победы будет построена одна из церквей". "Ввиду того, что Церковь не очень любит советские символы, они предложили на месте памятника 40-летию Победы поставить памятник Георгию Победоносцу. Дума проект утвердила и, несмотря на многочисленные акции протеста против сноса памятника, сегодня ночью вандальным образом был этот памятник снесен", - заявил Байков в интервью РСН. По его словам, в среду в Иваново прошла серия одиночных пикетов, осуждающих снос памятника.