Павел Грачев - бывший министр обороны России, попал в реанимацию

Павел Грачев - бывший министр обороны РФ (с 1992 по 1996 годы) генерал армии госпитализирован в реанимацию военного госпиталя имени Вишневского. Об этом сообщили в справочном бюро госпиталя. О состоянии здоровья бывшего министра не сообщается.

В госпитале лишь рассказали, что Павел Грачев поступил в военный госпитать в ночь на вторник "и сейчас находится на лечении в 50-м отделении реанимации интенсивной терапии".