Онищенко считает, что пенсионный возраст в России необходимо повышать

На пресс-конференции в Москве в среду глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко выразил мнение, что пенсионный возраст в России необходимо повышать.

Геннадий Онищенко заявил, что "надо повышать пенсионный возраст, потому что у нас некому работать в стране", - цитирует Онищенко РИА Новости.

На вопрос о том, почему в России не происходит повышение пенсионного возраста, глава Роспотребнадзора предположил, что власти "боятся, что кто-то будет возмущаться". Он отметил, что в настоящее время данное решение о повышении пенсионного возраста, было бы логично принять, "сейчас начался новый политический сезон и самое время его повысить".

Однако он отметил, что повышение пенсионного возраста нужно подходить избирательно - "смотря, какие профессии. Шахтерам нельзя повышать, потому что это тяжелая работа".