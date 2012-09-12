Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев выразил мнение, что "Газпром" неэффективная компания. Он пояснил, что в компании много денег, и что там необходимо навести порядок. Об этом в среду сообщает издание "Коммерсант".

Глава ФАС сказал: "Ему ("Газпрому"), я думаю, ничего давать не надо. Если попросит, то мы посчитаем его экспортную выручку, посчитаем его рентабельность - на внутреннем, на внешнем рынке. Мы еще много чего ему посчитаем. Я считаю "Газпром" крайне неэффективной компанией, у которой достаточно денег и просто нужно навести порядок в своем хозяйстве".

В рейтинге журнала Forbes самых прибыльных компаний в мире по итогам 2011 года "Газпром" стоит на первом месте. По данным журнала, за указанный период "Газпром" получил прибыль в размере 44,459 млрд долларов. Ни одна компания мира не смогла в минувшем году сработать со столь высокой эффективностью.

А глава "Газпрома" Алексей Миллер на годовом собрании акционеров компании в конце июня сказал, что "чистая прибыль группы "Газпром" впервые за всю историю превысила триллион рублей. Мы уже второй год подряд являемся мировым лидером по размеру чистой прибыли, и не только среди нефтегазовых, а всех компаний в мире!"