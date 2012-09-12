ЦБ: В России нет ни одного банка с идеальным финансовым состоянием

Центральный банк России обнаружил, что в стране нет ни одного банка, финансовое состояние которого можно было бы назвать идеальным. Все российские банки разделены регулятором на пять категорий,в первую из них не попал никто, даже Сбербанк.

Об этом в среду сообщает газета "Ведомости", со ссылкой на презентацию Центрального Банка.

По данным ЦБ, Сбербанк не может считаться "идеальным" из-за того, что на него накладывается большое количество штрафов. К примеру, в августе Сбербанк был оштрафован семь раз. Во вторую категорию попали почти все российские финансовые организации - 794, или 87,6% от общего числа. В третьей группе оказались 93 банка, в четвертой - 9, а в пятой (предбанкротной) - 7.

Названия банков издание не оглашает.