В борьбе с браконьерством инспекторам помогут новые автомобили и катера

Инспекторы рыбоохраны Северо-Западного региона будут бороться с браконьерством на новых автомобилях и катерах.

Как сообщили «БалтИнфо» пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, сегодня утром руководитель СЗТУ Росрыболовства Денис Беляев вручит ключи от новых транспортных средств инспекторскому составу отделов государственного контроля надзора и рыбоохраны по Петербургу, Ленинградской и Новгородской областям.



В рамках церемонии также состоится награждение благодарностями за добросовестное выполнение общественных обязанностей и активное участие в антикоррупционных мероприятиях - внештатных общественных инспекторов Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, закрепленных за линией работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений.



«Улучшение материально-технической базы накануне нереста, вступления в силу запретов на добычу водных биоресурсов, направлено на повышение показателей в борьбе с браконьерством. В пользование отделов госконтроля поступают внедорожники LADA («ВАЗ-2121» «Нива») и моторные катера МАСТЕР-510», - отмечают в пресс-службе ведомства.



Катера МАСТЕР-510 - алюминиевые лодки повышенной мореходности для любых водоемов и прибрежного морского плавания при высоте волны до 1 метра и максимальном удалении от берега до 5 километров. Эти катера имеют усиленный днищевой набор, две консоли с ветровыми стеклами по бортам и удобными поворотными креслами, палубу из рифленого алюминия. Лодка оснащена электропомпой, мачтой с навигационными огнями, рулевым устройством и топливным баком на 100 литров.

«Приобретение и использование новой техники позволит не только укрепить позиции в сфере охраны в период нереста, но и внести вклад в развитие рыбного хозяйства Северо-Западного региона, которое является важной отраслью экономики для многих субъектов Российской Федерации и в целом для страны», - утверждают в региональном управлении Росрыболовства.

Кроме того, до конца года в Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства ожидается поступление 34 автомобилей УАЗ, двух моторных лодок МАСТЕР-651 и катера КС-110.