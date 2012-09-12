Патриарх Кирилл освятил Храм Рождества Христова в Красноярске

Глава Русской Православной Церкви патриарх Кирилл освятил самый большой храм Красноярска. Полторы тысячи человек пришли на богослужение, которое транслируется на больших экранах.



В ходе своего обращения к верующим Красноярска патриарх призвал чаще бывать в храмах. Глава РПЦ освятил Храм Рождества Христова - самый крупный в краевом центре. Вместимость храма, строительство которого началось в 2006 году, составляет более тысячи человек, передает РСН. В финансировании проекта приняли участие около 80 организаций.