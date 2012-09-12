"Марш миллионов" завершится митингом на проспекте Сахарова

Московская мэрия согласовала проведение оппозиционного "Марша миллионов". Акция состоится 15 сентября. Как ожидается, марш начнется от Пушкинской площади, пройдет по Бульварному кольцу, пересечет Садовое и закончится митингом на проспекте Сахарова.



Время проведения запланированной акции - с 14:00 до 22:00. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал один из организаторов акции Сергей Удальцов. Изначально оппозиционеры планировали провести шествие от Белорусского вокзала по Тверской улице и завершить его митингом на Боровицкой площади. Впоследствии власти столицы отказались согласовывать этот вариант.