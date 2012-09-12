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"Марш миллионов" завершится митингом на проспекте Сахарова

12 сентября 2012, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]

"Марш миллионов" завершится митингом на проспекте Сахарова

Московская мэрия согласовала проведение оппозиционного "Марша миллионов". Акция состоится 15 сентября. Как ожидается, марш начнется от Пушкинской площади, пройдет по Бульварному кольцу, пересечет Садовое и закончится митингом на проспекте Сахарова.

Время проведения запланированной акции - с 14:00 до 22:00. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал один из организаторов акции Сергей Удальцов. Изначально оппозиционеры планировали провести шествие от Белорусского вокзала по Тверской улице и завершить его митингом на Боровицкой площади. Впоследствии власти столицы отказались согласовывать этот вариант.

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Бывший президент Украины Порошенко нашел работу в Верховной Раде

Бывший президент Украины Порошенко нашел работу в Верховной Раде

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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе уходит в отставку

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В Севастополе гражданам предлагают голосовать в транспортном контейнере-бытовке

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Блокада, которую Украина объявила Крыму после присоединения полуострова к Российской Федерации, была ошибкой. Такую точку зрения высказал Виктор Суслов, бывший министр экономики соседнего государства.

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Скоропостижно умерла мама хореографа Даниила Глейхенгауза Людмила Шалашова. Бывшая балерина Большого театра Людмила Шалашова до последних дней жизни работала в тренерской группе Этери Тутберидзе.

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Пушков назвал паранойей латвийскую идею об "оккупации"

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На Украине министр образования написала текст с ошибками

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На Украине новый министр образования подверглась критике из-за обилия ошибок в тексте. 29-летняя глава Министерства образования Анна Новосад в соцсети опубликовала текст, вызвавший недовольство у жителей страны.

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Лавров заявил, что действия США подрывают позиции доллара

Лавров заявил, что действия США подрывают позиции доллара

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Мост через реку обрушился под Красноярском

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