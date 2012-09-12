В России может появиться единая электронная почтовая система, состоящая из платных официальных электронных почтовых ящиков. Ее разработкой и ведением реестра займется "Почта России".

Об этом в среду сообщает газета "Коммерсант".

По данным издания, о создании единой электронной почтовой системы говорится в законопроекте "О почтовой связи". Эта система будет представлять собой единую сеть официальных электронных ящиков граждан, предприятий, ведомств и госорганов, а также инфраструктуру данной сети.

Газета пишет: "Предполагается, что через официальный электронный почтовый ящик абонент сможет пересылать письменную корреспонденцию и почтовые денежные переводы с банковского счета на банковский счет, корреспонденцию также можно будет пересылать от физического лица в банк и обратно и между физическими лицами".

Официальный ящик можно будет получить у ФГУП "Почта России" по паспорту.

Как ожидает Минкомсвязи, законопроект поступит в Госдуму в конце октября после согласования с заинтересованными министерствами.