Бывший глава следственной группы по делу Pussy Riot считает, что участницы панк-группы планировали устроить революцию. Артем Ранченков заявил, что Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич - бесы.



Ранченков охарактеризовал панк-молебен, проведенный феминистками в Храме Христа Спасителя, как "провокацию с большой буквы". Участниц коллектива требовалось остановить, в противном случае все бы закончилось "гораздо более трагично", цитирует следователя РБК. По мнению правоохранителя, в планах девушек были выступления в "запрещенных местах", в частности, на подводных лодках. "Суть в том, что они реальные революционерки и бесы, которые хотели изменить государственное устройство", - объяснил свою позицию А. Ранченков.