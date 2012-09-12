Бизнесмен и лидер партии "Гражданская платформа" Михаил Прохоров предложил создать Религиозный кодекс России, который регламентировал взаимоотношения различных конфессий, государства и общества.

Михаил Прохоров пишет в своей статье, опубликованной в среду в газете "Коммерсант", что наблюдает в России нарастающие противоречия и разделение общества на религиозной почве, в том числе обвинения и оскорбления, жертвой которых в основном становится Русская православная церковь.

По его мнению, одна из причин этого в том, что многие политики "заигрывают с церковью", вовлекая религию в политическую сферу и тем самым ставя церковь под удар. Он уверен, что в этих условиях России необходим светский консенсус: "В нашей политике недостает некоего важного политического "витамина", который дает людям возможность мирно сосуществовать, даже расходясь во взглядах".

Он также считает, неправильно и глупо противопоставлять общество, государство и церковь, он пишет: "Светская культура (и в особенности - светская политика) выступает защитницей свободы религиозного выбора, защитой права каждого верить или не верить сообразно велениям сердца, а не по приказу начальства. Защита религии и церкви сегодня состоит, прежде всего, в защите светского характера нашей политики и нашего государства".

"Я призываю к немедленному началу широкого диалога об урегулировании отношений церкви (разумеется, имея в виду все церкви и исповедания, религию в целом), государства и общества. Целью такой инициативы должна стать разработка концепции Кодекса церквей и религий Российской Федерации или Религиозного кодекса - по аналогии с Гражданским или Семейным кодексами", - говорится в статье.

Политик предлагает создать этот кодекс через краудсорсинг и публичное обсуждение на базе "Гражданской платформы", превратив концепцию в полноценный документ, а затем сформировать гражданскую коалицию, способную добиться принятия этого документа Федеральным собранием. Сегодня Михаил Прохоров не видит для себя "более важной задачи".