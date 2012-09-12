Низкие рейтинги вузов объяснили в Союзе ректоров России

Генеральный секретарь Российского союза ректоров Ольга Каширина заявила журналистам, что одной из причин того, что российские вузы не занимают высоких строчек в международных рейтингах, это - "геополитическая конкуренция".

Напомним, во вторник был обнародован очередной рейтинг высших учебных заведений мира, составленный компанией QS, в котором МГУ и СПбГУ "съехали" на несколько строчек вниз.

По словам Ольги Кашириной, данный рейтинг неточен, поскольку в его основе лежит англо-саксонская модель образования: "Порядка 70% основного веса оценки вуза по рейтингу QS приходится на критерии, в которых российские вузы в силу объективных исторических причин - геополитической конкуренции времен "холодной войны" - не могут пока занимать высокие позиции", - передают интернет-СМИ.