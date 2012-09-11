База на Луне станет стимулом для развития науки и промышленности

Летчик-космонавт СССР, дважды герой СССР, генерал-майор авиации Алексей Леонов отметил, что идея создания лунной базы, высказанная вице-премьером России Дмитрием Рогозиным, очень полезна и прогрессивна.

"Работа на лунной базе для человека легче, чем на станции МКС по переносимости. Куда мы прыгаем? Прежде всего, на Марс. Кроме Марса мы никуда не полетим, это невозможно и нечего там делать. Это было бы гораздо проще, создав на Луне базу, и использовать ее как промежуточный этап для полетов на Марс", - заявил А.Леонов. Космонавт добавил, что создание такой базы может стать стимулом для развития науки и промышленности.



Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин предложил Федеральному космическому агентству (Роскосмос) подумать над созданием лунной базы, которая потянет за собой фундаментальную науку и в целом придаст импульс развитию космической отрасли страны, сообщает РБК. "Я предлагаю решить большую, крупную задачу - создать лунную базу. Мы научились работать на околоземной орбите, успешно трудимся на МКС и все всем уже доказали. Почему бы не попытаться теперь поработать в условиях малой гравитации на естественном спутнике Земли?", - сказал Рогозин.



