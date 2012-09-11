Матвиенко стала главной по интересам детей

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возглавила Координационный совет при президенте по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

«Национальная стратегия открыта для новых предложений, собирать и систематизировать которые как раз и будет Координационный совет. Прежде всего, с моей точки зрения, нужно учитывать инициативы регионов, опыт воплощения Стратегии в жизнь на местах. Мы, как орган, представляющий регионы, должны не только вырабатывать рекомендации по решению этой проблемы, но и контролировать их исполнение», – заявила Матвиенко, комментируя свое назначение, сообщает gazeta.ru.



По словам главы Совфеда, имеется возможность, изучая и сравнивая опыт регионов по реализации детских социальных программ, формировать, в том числе и предложения по бюджету.

«Разумеется, наша прямая обязанность – способствовать и формированию законодательной базы для совершенствования работы органов опеки, соблюдения и защиты прав ребенка», – подчеркнула Матвиенко.

Согласно указу президента, заместителем председателя Совета назначена вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец. Также в него вошли уполномоченный при президенте по правам ребенка Павел Астахов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр юстиции Александр Коновалов, замглавы МИД России Геннадий Гатилов, пианист, президент фонда «Новые имена» Денис Мацуев.



