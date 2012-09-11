Почти полмиллиона выделено на обучение телохранителей Путина

Заказ на обучение "лыжному искусству" 15 сотрудников Федеральной службы охраны размещён на сайте госзакупок. Согласно требованиям заказа, речь идет о том, чтобы научить ФСОшников начальной и базовой горной подготовке.

Общее время обучения составит почти 150 часов.

Как пояснил Московскому комсомольцу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, речь идет о том, чтобы охранники сопровождали главу государства во время его катания на горных лыжах.