Почти полмиллиона выделено на обучение телохранителей Путина
11 сентября 2012, 21:05 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Заказ на обучение "лыжному искусству" 15 сотрудников Федеральной службы охраны размещён на сайте госзакупок. Согласно требованиям заказа, речь идет о том, чтобы научить ФСОшников начальной и базовой горной подготовке.
Общее время обучения составит почти 150 часов.
Как пояснил Московскому комсомольцу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, речь идет о том, чтобы охранники сопровождали главу государства во время его катания на горных лыжах.