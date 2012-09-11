Новый остров обнаружен российской экспедицией в Ледовитом океане

Участники российской экспедиции «Арктика-2012» открыли новый остров в архипелаге Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане. Ученые сняли координаты объекта и измерили глубину вод пролива в прибрежной части.

Данные о вновь открытой географической точке переданы в Управление навигации и океанографии в Санкт-Петербурге, отвечающее за внесение новых данных в морские карты.

Собственного имени у нового острова пока что нет. Присвоить ему название предстоит соответствующей комиссии при правительстве Российской Федерации, сообщает РИА Новости.



Экспедиция направляется к дрейфующей станции «Северный полюс-39». Ее цель — снятие станции и высадка СП-40. На борту атомного ледокола «Россия» находятся 16 полярников во главе с сотрудником ААНИИ Николаем Фомичевым, научное оборудование и необходимые для жизнеобеспечения станции в течение года грузы, а также авиагруппа с вертолетом.



