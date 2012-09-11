Москвичка решила продать душу, чтобы сделать ремонт

26-летняя Екатерина, живущая в Москве и работающая менеджером по региональному развитию в крупной российской компании, выставила на интернет-аукцион свою душу. Она оценила лот в 500 тысяч рублей.

По словам Екатерины, полученную сумму она мечтает потратить на ремонт дома, а прежде всего, вставит хорошие пластиковые окна. На укоры о том, что продажа души – кощунство для православного человека, Катя отвечает так: «Я же не в магический салон пошла продавать душу дьяволу. Продаю ее в качестве сувенира, как кусок Луны, не более того», сообщает uznayvse.ru.



