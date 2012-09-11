Отклонен законопроект об отмене повышенных штрафов за нарушение ПДД

Госдума отклонила сегодня законопроект ЛДПР об отмене повышенных штрафов для Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе за неправильную парковку автомобилей и выезд на полосу для общественного транспорта.

Напомним, с 1 июля 2012 года в Москве и Петербурге введены новые штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения. Одни из авторов законопроекта, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, представляя инициативу на пленарном заседании, назвал принятые поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ антиконституционными, а отказ профильного комитета «исправить ошибку» депутатов прежнего созыва необоснованным.

«Непонятно абсолютно, почему житель, к примеру, Тульской области, нарушая ПДД в Туле, платит 1,5 тыс., двигаясь в Московской области, платит 1,5 тыс., только въехал в Москву платит уже 3 тыс.», — сказал господин Нилов, сообщает kommersant.ru. Он отметил, что в профильном комитете объяснили происхождение повышенных штрафов для городов федерального значения сложной дорожной обстановкой и пробками в них, но либерал-демократы считают это заключение необоснованным, так как сложная дорожная обстановка существует и в других регионах России, но там эти нормы не были введены. В ЛДПР убеждены, что одними только огромными штрафами вопрос с пробками не отрегулировать.

«Фракция ЛДПР, исходя из принципа равенства всех субъектов, предлагает уравнять все штрафы и отменить завышенные штрафы для Москвы и Санкт-Петербурга и сосредоточиться на том, чтобы проблему пробок в России решать комплексно», — сказал господин Нилов. В свою очередь первый зампред профильного думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков предложил не устраивать «законодательную чехарду» и посмотреть хотя бы какое-то время, как будет действовать принятый закон. «Немногим более двух месяцев назад введены повышенные штрафы, связанные со сложившейся дорожной обстановкой в Москве и Санкт-Петербурге.

Принятие новых изменений до получения правоприменительной практики представляется необоснованным и преждевременным», — сказал господин Лысаков. Высказывая свою личную точку зрения, парламентарий сказал, что готов согласиться с позицией коллег из фракции, но вносить изменения нужно через какое-то время. «Надо посмотреть правоприменительную практику хотя бы в течение года, а потом уже менять законодательство. Неправильно было бы устраивать законодательную чехарду», — сказал первый зампред комитета.



