Внимание! Продается усадьба в Крыму. В поселке городского типа Черноморское. (70 км от Евпатории). Два совмещенных участка (с возможностью расширения): 5,5 и 4,73 соток. Госакт. 100 м от моря (пляжа).

Строения: два отдельных дома, летняя кухня. Ухоженная территория: тротуарная плитка, завозная плодородная земля, сад, газоны, скважина и колодец.

Первый ДОМ: жилой, четырехуровневый, имеется домовая книга, евроремонт, пл. 151,1 кв. м, спутниковое ТВ, Интернет, телефон (подведены три дополнительные свободные линии), кондиционер, газ, трехфаз. электрич. Все удобства - меблирован. Оснащенный гараж. Вода автоматически подается из скважины.

Второй ДОМ: трехуровневый, евроремонт, пл. 150,3 кв. м. Сауна TYLO с купелью. Спутниковое ТВ, Интернет, телефон, газ, трехфазное электричество. Все удобства - меблирован. Оснащенный гараж. Вода автоматически подается из колодца.

Летняя КУХНЯ. Каминная печь. Газ. Трехфазный ток. Мангал. Ведомственная охранная сигнализация.

Имеется машина TOYOTA. Модель RAV-4, 2006 г. Пробег 17 800 км. Два современных мопеда. Прогулочный гидроцикл (с прицепом) YAMAHA GP 800R. Деревообрабатывающий станок. Вся техника в идеальном состоянии.

Цена усадьбы - 400 тыс. долл.

Тел: +74957733553, +79032291111

www.crimea-house.ru