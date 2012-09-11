Как Света из Иваново проникла в Государственную Думу

Тележурналистка Светлана Курицына, ведущая программы «Луч света» на НТВ, в рамках проекта подготовит ряд передач о российских политиках "как просто о людях", сообщила сегодня продюсер телепроекта.

Уже прошло интервью с известным певцом, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, который сегодня отмечает юбилей, запланирована встреча с лидером партии и фракции ЛДПР Владимиром Жириновским.

А сегодня Курицына, которой ранее отказали в аккредитации в качестве парламентского корреспондента в Совете Федерации, в первый день пленарных заседаний появилась в Госдуме.



В аппарате Госдумы предположили, что Света из Иваново прошла по разовому пропуску, так как в парламенте так и не получили заявления об аккредитации Курицыной. В Совете Федерации такое заявление получили, но в аккредитации отказали, обосновав свое решение тем, что заявление подавала компания, выпускающая «Луч Света». Однако эта фирма не является СМИ. Если бы заявку подавал телеканал НТВ, тогда, возможно, Светлана Курицына и получила бы аккредитацию.



Первый выпуск программы "Луч Света" с Курицыной, которая больше известна в интернете как "Света из Иваново", вышел на НТВ в июле. Премьерный выпуск программы показал высокие рейтинги, эксперты связывали это с оригинальной и эпатажной ведущей, но при этом отмечали, что делать выводы об успехе шоу преждевременно.



Напомним, Светлана Курицына стала популярной минувшей зимой после интервью журналисту в переходе московского метро. Отвечая на вопрос, за что она благодарна "Единой России", девушка сказала, что "мы стали более лучше одеваться" и что "с жильем никаких проблем".





