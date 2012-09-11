Иск актера Андрея Соколова к управляющей компании частично удовлетворен

Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск актера Андрея Соколова о компенсации за кражу из его квартиры. Управляющую компанию обязали заплатить более 12 миллионов рублей.

Компенсация морального вреда составила 10 тысяч рублей. Об этом сообщил сегодня адвокат Игорь Смирнов.

«Суд частично удовлетворил наш иск, взыскав с ответчика компенсацию материального ущерба в размере чуть более 12 млн рублей и компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей, когда мы просили 3 млн (компенсации морального вреда)», - сообщил он.



Соколов, скорее всего, не будет обжаловать решение, однако окончательно это станет известно после получения мотивировочной части. По словам Смирнова, в обязательном порядке обжаловать данное решение намерена сторона ответчика, сообщает vz.ru.



Из искового заявления Соколова следовало, что ЗАО «ДЕКРА-СТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ» для охраны общего имущества дома заключила с ООО ЧОП «Фортуна-Л» договор возмездного оказания охранных услуг. Истец полагает, что кража в его квартире произошла из-за того, что работники ЧОПа недобросовестно исполняли свои обязанности - допустили проникновение посторонних лиц на территорию дома.



Возмещение морального вреда Соколов потребовал потому, что среди украденного были несколько подарков, имеющих для него большую ценность.



