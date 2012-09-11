В Петропавловске-Камчатском открылась фабрика мягких игрушек. Модный сейчас hande made - изделия ручной работы - не бизнес-проект. Так называется благотворительная программа, и такое же название носит магазин.

Игрушки, подобные этим, уже завоевали весь мир. Их называют Тильда, этих милых кукол и зверьков придумала молодая норвежская художница Тонни Финнангер. Она, конечно, еще не знает, что и на Камчатке уже вовсю пользуются ее идеями. Но в скором времени организаторы проекта планируют пригласить ее в гости в далекий край.

В камчатском магазине выставлены на продажу "Тильды", сшитые инвалидами, студентами и пенсионерами, теми, кто особенно нуждается в дополнительном заработке. Швейными машинками, материалом и выкройками пока еще немногочисленных работников обеспечили в благотворительном фонде, но с условием - за месяц каждый должен сшить 60 зайчиков, котят и овечек.

"Все деньги, которые поступают с выручки этого проекта, полностью идут на зарплату людям, которые этим занимаются, на обучающую программу компьютерной грамотности этих же людей и на приобретение технических средств реабилитации для молодых инвалидов", - объяснил вице-президент благотворительного фонда "Фабрика мягкой игушки" Вячеслав Артёмов, передаёт во вторник ТВЦ.

Таким образом, организаторы проекта угодили всем - работники довольны зарплатой, люди с ограниченными возможностями и малыши из малообеспеченных и многодетных семей получают необходимую помощь, а покупатели - именной сертификат участника благотворительной акции и огромное удовольствие от приобретения!