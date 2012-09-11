Глава Центризбиркома России Владимир Чуров признался, что никогда не врет

Глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров заявил о том, что никогда не врет и этим своим качеством затрудняет общение с оппонентами. Во вторник Чуров читал лекцию об избирательной системе студентам Российского православного университета.



"Почему моим оппонентам со мной тяжело? Я никогда не вру", - признался Чуров. По его словам, с детства родители его приучили, что ложь является грехом, поэтому нужно говорить правду, даже если за это последует наказание, передает РИА Новости. "Если человек не врет, то оппонентам его трудно", - сказал Чуров.