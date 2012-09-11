СовФед приравняет хакерские атаки на госсайты к захвату органов власти

Атаки хакеров на государственные сайты будут приравнены к захвату органов власти - в России появится новая стратегия кибербезопасности. Будут приняты меры, ужесточающие наказание за преступления в сети.



Соответствующий проект был разработан в Совете Федерации. Стратегия будет представлена в конце сентября, заявил член СовФеда Руслан Гаттаров, передает РСН. Разработчики при этом не ставят целью введение цензуры в интернете, речь идёт о безопасности с точки зрения хакерских атак, подчеркнул Гаттаров. По словам сенатора, подобная стратегия кибербезопасности существует во многих странах, в частности США, Китае, Германии и Франции.