Один из совладельцев золотодобывающей компании "Полюс Золото" Михаил Прохоров собирается продать свою долю в фирме партнеру и акционеру компании - Сулейману Керимову. Об этом во вторник сообщает Forbes.

По данным издания, Прохоров намерен продать Керимову пакет в размере 37,78% акций компании – один из двух своих крупнейших активов. Последнему уже принадлежит 40,22% акций компании "Полюс Золото", а после покупки пакета Прохорова он станет основным владельцем золотодобывающей компании.

Интересно, что капитализация "Полюс Золото" на Лондонской фондовой бирже сегодня превышает $10 млрд.

Официального подтверждения этой информации со стороны кого-либо из участников переговоров нет, как нет информации и о сумме возможной сделки. Однако, как пишет издание, Керимов уже договорился о кредите с ВТБ.