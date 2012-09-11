Нарышкин: Запрет семейственности нарушает гражданские права депутатов

Во вторник спикер Госдумы Сергей Нарышкин, выступая на открытии осенней сессии Госдумы, предостерег своих коллег: запрет семейственности нарушает гражданские права депутатов, гарантированные Конституцией.

Сергей Нарышкин таже предостерег коллег от горячности и публичного использования расхожих штампов при отстаивании авторских законопроектов. По мнению спикера, недопустимо, когда вместо юридических аргументов звучат тезисы, вступающие в противоречие со всем 20-летним развитием современной России, с её демократическим, экономическим и социальным устройством.

Он отметил: "Вы знаете, как дорого могут стоить некорректные заявления по вопросам национальной или религиозной политики, как они могут влиять на обострение социальных противоречий. Неуместна для законодателя и избыточная подозрительность в отношении отдельных категорий граждан — когда предлагается, что называется, "на всякий случай" ограничить их права. При этом не учитывается природа законодательной власти, когда, к примеру, обозначается идея ограничения участия в ней по признаку родства".

"Подчеркну: нельзя забывать о равенстве прав и свобод граждан, гарантированном Конституцией", — заявил спикер. В ситуации, когда госслужащие, предприниматели или другие категории граждан "заранее" подозреваются в будущих злоупотреблениях, в обществе нагнетается дополнительная напряжённость и, по сути, сеется социальная рознь, считает глава нижней палаты. "Вот почему прошу вас быть крайне осмотрительными и не переступать в своих заявлениях опасную грань", - цитируют Сергея Нарышкина интернет-СМИ.