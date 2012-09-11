Назначен новый глава Департамента пресс-службы и информации правительства РФ

Михаил Бубен назначен новым главой Департамента пресс-службы и информации правительства России. Об этом во вторник сообщается в соответствующем распоряжении, которое размещено в банке данных нормативных документов правительства.

Документ подписан председателем российского правительства Дмитрием Медвдевым 7 сентября 2012 года.

Ранее Михаил Бубен занимал должность замглавы управления пресс-службы и информации в администрации президента РФ.