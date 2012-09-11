Назначен новый глава Департамента пресс-службы и информации правительства РФ
11 сентября 2012, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]
Михаил Бубен назначен новым главой Департамента пресс-службы и информации правительства России. Об этом во вторник сообщается в соответствующем распоряжении, которое размещено в банке данных нормативных документов правительства.
Документ подписан председателем российского правительства Дмитрием Медвдевым 7 сентября 2012 года.
Ранее Михаил Бубен занимал должность замглавы управления пресс-службы и информации в администрации президента РФ.