Транспортный налог будут платить и владельцы малолитражных машин

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов заявил во вторник, что транспортный налог в столице будет скорректирован, его начнут платить и владельцы малолитражных машин.

Андрей Шаронов сказал: "Вводим (транспортный налог) для категорий, которые вовсе не платили, например для машин мощностью до 70 лошадиных сил... Но величина этого налога будет небольшой – сопоставимой со стоимостью одной заправки", – пишет газета "Ведомости".

Отметим, в настоящее время в Москве действуют следующие тарифы транспортного налога: для двигателей мощностью до 100 лошадиных сил – 7 рублей за одну лошадиную силу, 100–125 лошадиных сил – 20 рублей, 125–150 – 30 рублей, 150–175 – 38 рублей, 175–200 – 45 рублей, 200–225 – 60 рублей, 225–250 – 75 рублей, свыше 250 лошадиных сил – 150 рублей.