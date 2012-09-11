Путин наградит паралимпийцев-чемпионов в Большом Кремлёвском дворце

Владимир Путин во вторник наградит паралимпийцев-чемпионов. Как ожидается, торжественная церемония награждения спортсменов состоится в Большом Кремлёвском дворце. На на Олимпиаде в Лондоне россияне заняли второе место в общекомандном зачёте.



Государственные награды из рук президента получат спортсмены, завоевавшие 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых медалей в индивидуальных и командных дисциплинах. Об этом сообщает пресс-служба Путина. По его словам, паралимпийцы будут премированы так же, как и российские спортсмены, участники лондонской Олимпиады.