Рогозин: Я бы предложил построить научную станцию на Луне

Во вторник вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил: "Я бы предложил большую задачу решить, такой задачей могло бы стать создание лунной станции". Свое предложение вице-премьер высказал в прямом эфире радиостанции "Вести ФМ".

Дмитрий Рогозин пояснил: "У нас в космической деятельности есть большое соревнование между странами, и поэтому должна быть большая сверхцель, которая потянет за собой науку, промышленность, которая позволит стране вырваться из того плена проблем, в которых мы находимся 20 лет".

Он считает, что "эта задача большая, престижная, политическая". "Мы учились работать в околоземном пространстве в рамках Международной космической станции, в условиях отсутствия гравитации, можем находиться на околоземной орбите, почему не попробовать работать в условиях малой гравитации", - выразил мнение вице-премьер.