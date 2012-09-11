Грядет переаттестация руководства космической отрасли

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий оборонно-промышленный комплекс, заявил во вторник, что намерен лично провести переаттестацию руководства космической отрасли. Об этом сегодня сообщает радиостанция "Вести FM".

В эфире радиостанции Дмитрий Рогозин сказал, что в отрасли "должна быть переаттестация руководящих работников, я сам лично буду ее проводить, и мы будем вводить конкурсность при назначении директоров на предприятия".

По его мнению, субъективный фактор при назначении директоров предприятий приводит к "старению" космической отрасли и снижению уровня ответственности ее работников. Вице-премьер также добавил, что "в ближайшие два месяца вместе с экспертным советом правительства РФ будет сформулирована новая конструкция управляемости отрасли". Поскольку, по его мнению, в настоящее время в отрасли нет контроля и она не управляется.