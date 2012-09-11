А ваш ребенок обеспечен бесплатными учебниками и учебными пособиями?

12 сентября прокуратура Санкт-Петербурга проводит «горячую линию» по вопросу соблюдения прав учащихся на бесплатное образование.

Прокуратура города обращается к родителям детей, обучающихся в школах Петербурга, с предложением сообщить по телефону 318-27-03, обеспечены ли ваши дети бесплатным комплектом учебников по всем предметам основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с федеральным перечнем учебников, допущенных и рекомендованных; какие учебники и по каким учебным предметам вы приобретали самостоятельно; в какую сумму обошлось их приобретение. Ваших звонков ждут с 09-00 до 17-00.