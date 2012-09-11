За 10 лет Владимир Путин потерял 20% рейтинга

За десять лет на 20% сократилось число граждан, на которых президент России Владимир Путин производит благоприятное впечатление. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения.



По данным ВЦИОМ, в 2002 году о политике Путина благоприятно отзывались 79% респондентов. На сегодняшний день таких всего 59% граждан. Об этом пишет "Коммерсантъ". При этом отмечается, что выросла доля тех, кто негативно оценивает личность президента. В целом, констатируют социологи, неблагоприятное впечатление о Путине сложилось у 22% респондентов, при том что 10 лет их было всего 8%.