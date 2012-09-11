В Германии могут уволить за курение марихуаны в нерабочее время

В Германии если в рабочее время вы решите покурить марихуану, то последствия этого легко прогнозируемы – вас уволят в ту же секунду. Суд Германии вынес решение, согласно которому работодатель может уволить работника, даже если тот употребляет наркотики в свободное от работы время.

Как правило, шефу нет дела до того, как вы проводите свой досуг. Но теперь любителям покурить «травку» придётся задуматься о том, чтобы найти другие способы релаксации и развлечения. Федеральный суд по трудовым делам в Германии принял закон, который позволяет уволить сотрудника за употребление наркотиков, если это представляет собой угрозу безопасности.

Транспортная компания в Берлине уже уволила одного из сотрудников после обследования врача, которое выявило повышенное содержание канабиса в крови мужчины. Работник компании заявил, что в выходные покурил марихуану. Свое решение компания аргументировала тем, что в работе на железнодорожных путях - это небезопасно, и руководство не может рисковать безопасностью людей.