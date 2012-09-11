Патриарх Кирилл попросил Путина не лишать РПЦ бесплатных земель

Глава Русской Православной Церкви патриарх Кирилл попросил Владимира Путина не лишать РПЦ бесплатных земель. По мнению патриарха, поправки в Гражданский кодекс «затрагивают законные интересы религиозных организаций» разных конфессий.



Об этом глава Церкви написал в своем послании президенту. В большинстве случаев бесплатные земли принадлежат государству или муниципалитетам, отмечает издание «Ведомости». Те же территории с 2010 года могут безвозмездно передаваться религиозным учреждениям в собственность или долгосрочное пользование без оплаты аренды. Согласно новым поправкам в Гражданский кодекс, Церкви придётся выкупать эти участки.





