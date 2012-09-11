Во вторник московская мэрия обсудит с представителями оппозиции маршрут "Марша миллионов", который планируется провести 15 сентября. Изначально мероприятие планировалось провести в виде шествия от Белорусского вокзала по Тверской улице.



Планировалось, что акция будет завершена митингом на Боровицкой площади с числом участников до 50 тысяч человек. Мэрия отказалась согласовать первую заявку оппозиции, передает РИА Новости. В минувшую среду оппозиционеры подали повторную заявку. В сою очередь власти столицы предложили провести мероприятие от "Лужников" до Андреевского моста по Фрунзенской набережной с митингом на Фрунзенской набережной.