Власти Молдавии запретят марши сторонников объединения с Румынией

Власти Молдавии запретят марши, организуемые сторонниками объединения республики с Румынией или другими государствами. Соответствующие поправки в действующее законодательство были разработаны парламентской группой социалистов.



Данный документ призван пресекать любые проявления посягательств на суверенитет Молдавии, заявил председатель Партии социалистов Игорь Додон. Согласно законопроекту, будет запрещена пропаганда партиями и неправительственными организациями объединения Молдавии с другими государствами, передает РБК. Такая пропаганда будет расценена как посягательство на суверенитет и независимость страны.