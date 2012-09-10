Триумфаторы: паралимпийцы прилетелели в Москву из Лондона

Самолет из Лондона с паралимпийской сборной России на борту вечером понедельника приземлился в столичном аэропорту "Шереметьево". Спортсмены проходят таможенный контроль и получают багаж.

В зале прилетов спортсменов ждут болельщики, чиновники министерства спорта, журналисты, а также дети, занимающиеся в спортивных клубах столицы и области.

"АН" писали, что сборная России заняла второе место в неофициальном общекомандном зачете на Паралимпиаде в Лондоне. Россияне уступили только китайским спортсменам.

На счету россиян 102 медали. 36 из них - золотые, 38 серебряных и 28 бронзовых наград.