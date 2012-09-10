Уволен следователь, выдавший СМИ информацию об ограблении квартиры Леонтьева

Московского следователя, расследовавшего дело об ограблении московской квартиры певца Валерия Леонтьева, уволили из органов внутренних дел.

«Руководством Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве проведена служебная проверка в отношении следователя следственного отдела ОМВД России по району Мещанский УВД по ЦАО г. Москвы по факту несанкционированной передачи в СМИ информации, имеющей непосредственное отношение к расследуемому им уголовному делу», сообщает ГУ МВД по г. Москве. Столичная квартира известного певца была обворована, пока Валерий Леонтьев был в Юрмале на фестивале «Новая волна».

У Леонтьева украли два сейфа, в которых якобы хранилось 5 миллионов рублей, отложенных, как сообщается, на покупку декораций и костюмов, а еще — инкрустированные бриллиантами часы и прочие драгоценности.

По итогам проверки выяснилось, что следователь Мещанского УВД Центрального Административного округа столицы несанкционированно передал журналистам информацию, имеющую непосредственное отношение к расследованию. По результатам проверки, принято решение об увольнении лейтенанта юстиции из органов внутренних дел за разглашение тайны следствия. Кроме того, его непосредственный руководитель, заместитель начальника ОМВД - начальник следственного отдела будет предупрежден о неполном служебном соответствии.