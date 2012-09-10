Игумен Тимофей признался, что совершил глупость

Настоятель храма Святого Пророка Илии в Обыденском переулке игумен Тимофей (Алексей Подобедов) признал, что совершил глупость, сев за руль чужого автомобиля.

Напомним, в июле текущего года священнослужитель, который окрестил дочь Филиппа Киркорова, не справился с управлением темно-синего родстера BMW Z4 и попал в ДТП у дома № 1 на Зацепском валу. Автомобиль, за рулем которого был игумен Тимофей, ударился в ехавший впереди Volkswagen Touareg, спорткар выбросило на "встречку", где он ударил автомобиль Toyota Corolla. За рулем машин находились женщины. Они якобы учуяли запах спиртного, который исходил от священнослужителя.

Игумен Тимофей дал интервью "Комсомольской правде". По словам священника, у него была доверенность на автомобиль, который принадлежит его другу. В день аварии он собирался вернуть его на стоянку и ехал в сторону Октябрьской площади». Он также отрицает тот факт, что был в состоянии алкогольного опьянения. Игумен также сообщил, что ездит на приходской машине с личным водителем, который официально оформлен на работу в храме.

Подобедов также сообщил, что решением патриарха Кирилла он отстранен от должности настоятеля храма на время следствия. Кроме того его ожидает дисциплинарная комиссия Московской епархии, которая уже после решения светского суда будет принимать решение о дальнейшем служении, а пока для себя игумен уже определил духовное наказание – "поклоны класть, молиться о прощении".

Игумен Тимофей признался: "С моей стороны было глупо даже при крайней необходимости садиться в этот автомобиль. Надо было такси заказать. Потому что сам автомобиль для священника, конечно, непозволителен. Это было моей большой ошибкой, я это признаю. Если бы я был человеком иной профессии, то где-то в новостных сводках, может быть, прошло бы, что столкнулись три автомобиля таких-то марок, один из них с дипномерами – и все. Слава Богу, что нет жертв, ущерба здоровью. Самый большой ущерб, к сожалению, это машина, на которой я ехал. Перед другом придется рассчитываться".