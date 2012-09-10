В этом сезоне страхование детского отдыха в России ввели уже в 79-ти регионах, тем не менее, не обошлось без вопиющих нарушений и трагических происшествий. Об этом сообщил в понедельник уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Павел Астахов.

Страхование детского отдыха должно стать неукоснительной нормой для всех летних лагерей страны, заявил он. Детские оздоровительные учреждения должны быть сами заинтересованы в том, чтобы обеспечить ребятам не только качественный отдых, но и безопасность. Этим летом в лагерях и санаториях отдохнуло более 5,5 миллионов юных россиян.

Однако были выявлены многочисленные нарушения.

"Детские лагеря открывались вопреки отсутствию разрешений, в том числе Роспотребнадзора. Вот таких 9 лагерей открылось летом, в которые попало 537 детей. За прошедшее лето, вы видите, какая динамика, погибло 6 детей", - сообщил Павел Астахов, передаёт ТВЦ.

Тем не менее, несмотря на постоянный контроль, на мониторинг, на проверки, всё равно местным руководителям удавалось каким-то образом сокрыть факты гибели детей.

"Это чрезвычайная ситуация, когда гибнут дети. Мало того, что мы должны принимать меры, мы должны реагировать вовремя и не замалчивать эти факты", - убеждён детский омбудсмен.