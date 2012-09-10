Специально обученные чиновники будут заведовать нацполитикой в регионах

В России в ближайшее время каждому из губернаторов предстоит закрепить за собой чиновника, ответственного за государственную национальную политику, и за профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма.

Есть и другой сценарий, по которому подобного рода полномочия получат уже работающие вице-губернаторы.

В правительстве РФ уже ожидается доклад о разработке новой программы переподготовки и повышения квалификации госслужащих, которые в скором будущем станут тесно связаны с национальными объединениями и религиозными организациями. На проведение для них обучающих семинаров по этой теме заранее отведено три года, с 2012-го по 2015-й, передаёт в понедельник СГТРК.

Основным автором и вдохновителем этой инициативы является Минрегион РФ.

Председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев также считает, что если в регионах будут люди, отдельно занимающиеся вопросами толерантности, межнациональным взаимодействием, внутренней и внешней миграцией, способные вносить соответствующие законодательные инициативы, то это будет большим плюсом.

"Сейчас все это происходит на непрофессиональном уровне, а нужно, чтобы этими вопросами занимались именно профессионалы, а не правоохранительные органы", - считает Гаджиметов.

Депутат предложил использовать опыт Дагестана, где есть министерство по национальной политике, делам религий и внешним связям.

"Правда, на двух предыдущих министров, активно боровшихся с религиозным экстремизмом, совершались покушения, гибли люди. Но это было в конце 1990-х, я не думаю, что в России в настоящее время это повторится", - выразил надежду парламентарий.